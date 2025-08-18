«То появляется, то исчезает»: Рудковская пролила свет на родственные узы с сыном Зверева

Музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала сына известного российского стилиста Сергея Зверева-младшего «очень специфичным» человеком и раскрыла, что он приходится ей крестником. Об этом музыкальный продюсер рассказала во время Регаты Radio Monte Carlo 17 августа.

Яна Рудковская о своих отношениях с Сергеем Зверевым-младшим. Видео © Пятый канал © Газета «Известия» / Дмитрий Коротаев

«Я его крёстная. Серёжа ко мне приезжал. Я его крестила 23 года назад», — поделилась Рудковская с Пятым каналом.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко также рассказала, что в своё время даже помогала крестнику с покупкой компьютера. Однако сейчас их общение прекратилось, хотя Зверев-младший приглашал её на свою свадьбу. Рудковская отметила непостоянный характер крестника, который то появляется, то исчезает из её жизни, подчеркнув, что сама всегда остаётся на одном месте.