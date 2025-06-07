Сергей Зверев задолжал «баснословную» сумму по коммуналке за апартаменты в Москве
Mash: Суд взыскал с Сергея Зверева 18 тысяч долга по коммунальным платежам
Сергей Зверев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zverevsuperstar
Известному стилисту Сергею Звереву придётся выплатить 18 тысяч рублей в качестве задолженности по коммунальным услугам. Такое решение вынес столичный суд, сообщает Mash.
Сумму взыскали за то, что почти год Зверев не платил по счетам за собственные апартаменты, расположенные на Дмитровском шоссе. Исковое заявление в апреле текущего года подал Фонд капитального ремонта, требуя возмещения 16 тысяч рублей за жильё, теплоснабжение и электроэнергию.
В мае судебное разбирательство завершилось удовлетворением иска, итоговая сумма которого, с учётом государственной пошлины, возросла до 18 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что визит коллекторов стал причиной разрыва отношений между Сергеем Зверевым и его приёмным сыном. Известный стилист принял жёсткие меры: не только выгнал молодого человека из дома, но и лишил его официальной регистрации. С тех пор — а это уже около десяти лет — они не поддерживают никакого общения.