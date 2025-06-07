Сергей Зверев задолжал «баснословную» сумму по коммуналке за апартаменты в Москве

Известному стилисту Сергею Звереву придётся выплатить 18 тысяч рублей в качестве задолженности по коммунальным услугам. Такое решение вынес столичный суд, сообщает Mash.

Сумму взыскали за то, что почти год Зверев не платил по счетам за собственные апартаменты, расположенные на Дмитровском шоссе. Исковое заявление в апреле текущего года подал Фонд капитального ремонта, требуя возмещения 16 тысяч рублей за жильё, теплоснабжение и электроэнергию.

В мае судебное разбирательство завершилось удовлетворением иска, итоговая сумма которого, с учётом государственной пошлины, возросла до 18 тысяч рублей.