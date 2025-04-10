Многомиллионные кредиты под залог квартиры: К Сергею Звереву нагрянули коллекторы

Известный российский стилист Сергей Зверев не общается с единственным сыном уже около десяти лет. В своё время скандально известный парикмахер выгнал пасынка из дома, однако как оказалось, ещё и лишил прописки. На радикальные меры шоумен пошёл после визита коллекторов.

Детали семейного конфликта раскрыла продюсер Лера Тувина. По её словам, молодой человек набрал многомиллионных кредитов под залог квартиры отца на Тверской. Однако за долгами коллекторы нагрянули к стилисту в салон красоты. Сына пришлось экстренно выписывать, чтобы жильё не ушло банку.

«Вскрылось, что Зверев-младший брал кредиты под залог квартиры отца. Когда к Сергею в его парикмахерский салон пришли коллекторы и рассказали о многомиллионных долгах, Звереву-старшему пришлось выписать непутевого сына, чтобы вместе со старенькой мамой не остаться на улице», — рассказала собеседница kp.ru.