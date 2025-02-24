Сергей Зверев показал свою армейскую фотографию, но его обвинили в фотошопе

У стилиста Сергея Зверева есть традиция — каждый год на 23 Февраля он выкладывает свою армейскую фотографию и поздравляет подписчиков с Днём защитника Отечества. Однако пользователи уличили Зверева в фотошопе: на самом деле стилист в армии выглядел не так.