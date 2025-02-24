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Регион
24 февраля, 16:09

Сергей Зверев показал свою армейскую фотографию, но его обвинили в фотошопе

Сергей Зверев в армии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zverevsuperstar

Сергей Зверев в армии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zverevsuperstar

У стилиста Сергея Зверева есть традиция — каждый год на 23 Февраля он выкладывает свою армейскую фотографию и поздравляет подписчиков с Днём защитника Отечества. Однако пользователи уличили Зверева в фотошопе: на самом деле стилист в армии выглядел не так.

Вместо фотошопленных кадров Зверева телеграм-канал «Светский хроник» показал реальные фото стилиста. Можно увидеть, что пухлые губы ему даровала вовсе не природа — с образом ослепительного солдатика реальность не имела ничего общего.

Реальные фото Сергея Зверева. Фото © Telegram / Светский хроник

Реальные фото Сергея Зверева. Фото © Telegram / Светский хроник

Ранее у Сергея Зверева произошло страшное горе — на СВО погиб его племянник Андрей. Родственник стилиста всегда был патриотом, семья поддержала его решение отправиться на фронт. За траур по погибшему стилиста внесли в «Миротворец». Зверев назвал честью внесение его имени в украинскую базу, так как он горд находиться в одном списке с президентом РФ.

Сергей Зверев жёстко отреагировал на санкции против России
Сергей Зверев жёстко отреагировал на санкции против России
Полина Никифорова
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