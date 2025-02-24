Сергей Зверев показал свою армейскую фотографию, но его обвинили в фотошопе
Сергей Зверев в армии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zverevsuperstar
У стилиста Сергея Зверева есть традиция — каждый год на 23 Февраля он выкладывает свою армейскую фотографию и поздравляет подписчиков с Днём защитника Отечества. Однако пользователи уличили Зверева в фотошопе: на самом деле стилист в армии выглядел не так.
Вместо фотошопленных кадров Зверева телеграм-канал «Светский хроник» показал реальные фото стилиста. Можно увидеть, что пухлые губы ему даровала вовсе не природа — с образом ослепительного солдатика реальность не имела ничего общего.
Реальные фото Сергея Зверева. Фото © Telegram / Светский хроник
Ранее у Сергея Зверева произошло страшное горе — на СВО погиб его племянник Андрей. Родственник стилиста всегда был патриотом, семья поддержала его решение отправиться на фронт. За траур по погибшему стилиста внесли в «Миротворец». Зверев назвал честью внесение его имени в украинскую базу, так как он горд находиться в одном списке с президентом РФ.