29 августа, 16:40

«Даже слушать не стал»: Зверев заявил о непростом решение после гибели племянников на СВО

Сергей Зверев не выступает и не работает после гибели племянников в зоне СВО

Сергей Зверев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zverevsuperstar

Известный стилист Сергей Зверев отказался от выступлений и работы из-за гибели второго племянника в зоне СВО. Об этом сообщили его близкие в интервью сайту MK.ru.

По информации издания, артист тяжело переживает утрату и в настоящее время оказывает родственникам на Байкале как финансовую, так и моральную поддержку. Зверев отказался от солидного гонорара за выступление в Москве, заявив, что не может петь и веселить публику в такой период.

«От работы Серёжа пока отказывается. Буквально вчера ему предложили выступить на достойном мероприятии в Москве за очень солидный гонорар. Серёжа даже слушать не стал. Сказал, что в данный момент не может петь и веселить публику», — заявили знакомые Зверева.

Сам артист подтвердил, что потерял двух племянников за последние полгода, что исключает для него любые выступления. Зверев подчеркнул, что в их семье с детства прививают патриотизм, и все мужчины считают своим долгом службу в армии и защиту страны.

Напомним, на днях стало известно, что второй племянник Сергея Зверева — Игорь — погиб в зоне СВО, куда отправился служить в 2022 году. К несчастью, это уже не первая трагедия в семье артиста. Ведь в феврале стало известно о смерти другого его племянника Андрея, который также отправился на фронт, чтобы защищать страну.

