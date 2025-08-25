«Страшное горе!» Сергей Зверев потерял второго племянника на СВО
Стилист Сергей Зверев сообщил о гибели племянника Игоря на СВО
Сергей Зверев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zverevsuperstar
Семью известного стилиста Сергея Зверева вновь постигло несчастье. Стало известно о гибели Игоря, второго племянника шоумена, в зоне специальной военной операции (СВО). По словам Зверева, Игорь находился на передовой с осени 2022 года.
«Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой: 1996 года рождения», — рассказал Зверев в беседе с сайтом MK.ru.
Получив уведомление о мобилизации, Игорь незамедлительно явился в военный комиссариат, считая своим гражданским долгом защиту Родины. В их семье, как подчеркнул стилист, чувство патриотизма воспитывается с юных лет. Зверев также выразил огромную гордость за племянника, который за время участия в СВО был удостоен ордена Жукова.
«К сожалению, мы пока не знаем всех обстоятельств произошедшей трагедии. Известно, что Игорь ушёл со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!», — отметил стилист.
Семья Сергея Зверева переживает не первую уже трагедию. В феврале стало известно, что шоумен потерял племянника Андрея на СВО. Военный должен был вернуться домой в отпуск и уже успел созвониться с мамой, чтобы сообщить ей о своих планах. Также Зверев раскрыл заветное желание своего племянника.