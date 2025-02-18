Сергей Зверев назвал заветное желание погибшего на СВО племянника

Погибший на СВО племянник российского звёздного стилиста Сергея Зверева мечтал посмотреть Россию. Об этом в беседе с журналистами рассказал сам шоумен.

Зверев поделился, что сын его сестры, 41-летний Андрей, был призван в зону СВО по мобилизации. Мужчина, будучи настоящим патриотом, без раздумий отправился в военкомат, как только получил повестку. Его направили в артиллерийское подразделение, где он служил с полной самоотдачей, мечтая вернуться домой с Победой и создать семью. Однако судьба распорядилась иначе: 13 января Андрей погиб на позиции вместе с одним из своих сослуживцев. Двум другим товарищам удалось выжить, и именно они рассказали о произошедшем. 15 февраля он должен был вернуться домой в отпуск и уже успел созвониться с мамой, чтобы сообщить ей о своих планах.

«Андрюша, кстати, купил билет на поезд, а не на самолёт. Хотя на поезде добираться до наших краёв четверо суток. Мама ему даже сказала: «Андрюша, почему не на самолёте? Так же гораздо быстрее!» «Я хочу посмотреть Россию, — ответил он. — Да и, честно говоря, просто отдохнуть в поезде и ничего не делать. Устал — нет сил». Андрей целый год не был дома», — рассказал Зверев сайту MK.ru.