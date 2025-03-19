Терапевт объяснила, как распознать пневмонию по первым признакам

Слабость и боль в грудной клетке — одни из основных симптомов пневмонии. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она пояснила, что пневмония — это воспаление лёгочной ткани, и её главными симптомами могут быть интоксикация, слабость и одышка. Боль в грудной клетке возникает, если в процесс вовлекается плевра — оболочка, покрывающая лёгкие. Романенко отметила, что заболевание не всегда сопровождается высокой температурой.

«Сильной лихорадки может и не быть. Температура бывает и субфебрильная (37–38 градусов). Пневмония может протекать резко или так вяло, что человек не чувствует себя здоровым, но при этом не понимает, что с ним происходит», — добавила она в разговоре с «Москвой 24».

Врач предупредила, что пневмония может привести к кислородному голоданию во всём организме и развитию сердечно-сосудистых осложнений, поэтому её необходимо лечить. При появлении симптомов заболевания важно сразу обратиться к врачу, который назначит антибиотики и противовирусные препараты.