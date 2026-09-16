Паническая атака или сердечный приступ: Как действовать при внезапном страхе смерти и тахикардии

Паническая атака способна вызвать боль в груди, нехватку воздуха и резкое сердцебиение. Но по ощущениям дома нельзя надёжно исключить сердечную или другую острую патологию, рассказала Life.ru главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева.

Паническая атака обычно нарастает быстро. Вместе с сильным страхом появляются дрожь, потливость, головокружение, тошнота, покалывание, чувство удушья и потери контроля. Из-за интенсивности человек уверен, что умирает. Приступ чаще достигает пика за короткое время, однако это описание не является домашним диагностическим тестом. Марина Алексеева Главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог

Если боль возникла впервые, необычно сильна, отдаёт в руку, спину или челюсть, сопровождается обмороком, выраженной одышкой, нарушением речи, слабостью, холодным потом либо появилась у человека с сердечно-сосудистым риском, нужна экстренная медицинская помощь. Лучше получить отрицательный результат обследования, чем пропустить опасное состояние.

Когда врачи исключили срочные соматические причины, важно не останавливаться на фразе о нервах. Один приступ может быть реакцией на стресс, недосып, алкоголь, стимуляторы или болезнь. Паническое расстройство предполагает повторные неожиданные атаки и устойчивый страх их возвращения, из-за которого человек меняет поведение и ограничивает жизнь.

Во время эпизода следует перейти в безопасное место, сесть, ослабить тесную одежду и дышать медленнее, не форсируя глубокие вдохи. Помогает назвать несколько предметов вокруг, почувствовать опору ног и напомнить себе, что симптомы уже оцениваются. Не стоит садиться за руль, принимать чужие таблетки или пытаться снять состояние алкоголем.

После повторных приступов нужна плановая работа с психиатром или психотерапевтом. Эффективная помощь может включать обучение пониманию телесных сигналов, когнитивно-поведенческие методы и лекарства по показаниям. Цель — не только пережить очередную атаку, но и прекратить круг постоянного ожидания, проверок пульса и избегания обычной жизни.

Россияне стали на 30% чаще обращаться к психологам из-за панических атак. Одним из факторов специалисты называют резкую смену привычного летнего ритма: становится прохладнее, сокращается световой день, а режим сна начинает перестраиваться. У взрослых увеличивается рабочая нагрузка и возвращаются дедлайны, у родителей к этому добавляется подготовка детей к школе.