Врач назвала три главных симптома микроинфаркта

На микроинфаркт могут указывать боль в груди, слабость и ощущение нехватки воздуха. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. При данных симптомах медик призвала обращаться за помощью.

"Микроинфаркт может проявляться болевыми ощущениями в области сердца и за грудиной. Если появились такие симптомы — это повод заподозрить проблемы со стороны коронарных артерий", — подчеркнула Романенко в беседе с телеканалом "Москва 24".

Доктор уточнила, что при микроинфаркте в сердечных тканях развиваются небольшие очаги некроза, так как нарушается кровообращение. Патология опасна тем, что сокращает продолжительность жизни и ухудшает её качество.