Регион

Уведомления отключены

27 октября, 16:26

Врач назвала три главных симптома микроинфаркта

Терапевт Романенко: Боль в груди и слабость могут указывать на микроинфаркт

На микроинфаркт могут указывать боль в груди, слабость и ощущение нехватки воздуха. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. При данных симптомах медик призвала обращаться за помощью.

"Микроинфаркт может проявляться болевыми ощущениями в области сердца и за грудиной. Если появились такие симптомы — это повод заподозрить проблемы со стороны коронарных артерий", подчеркнула Романенко в беседе с телеканалом "Москва 24".

Доктор уточнила, что при микроинфаркте в сердечных тканях развиваются небольшие очаги некроза, так как нарушается кровообращение. Патология опасна тем, что сокращает продолжительность жизни и ухудшает её качество.

Российские учёные нашли способ предотвратить инфаркт и инсульт

Российские учёные нашли способ предотвратить инфаркт и инсульт

Ранее Лайф писал о болезнях сердца, которые чаще всего встречаются у россиян. Одна из них — инфаркт. Количество смертей от этого недуга существенно снизилось, однако показатели летальных исходов от инсульта пока остаются на прежнем уровне.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров