Каждый третий плохо видит: Врачи объяснили рост близорукости среди россиян

Близорукость всё чаще выявляют у российских детей и подростков, а к окончанию школы с ней сталкивается почти каждый третий ребёнок. О причинах распространения миопии и способах замедлить её прогрессирование рассказали опрошенные «Газетой.Ru» офтальмологи.

По словам специалистов, проблему нельзя объяснять только увлечением смартфонами. На развитие близорукости также влияют наследственность, длительная работа на близком расстоянии, высокая учебная нагрузка и недостаток времени на улице.

Особенно опасной считается продолжительная зрительная работа без перерывов. Речь идёт не только о телефонах и компьютерах, но и о чтении, письме, рисовании и выполнении домашних заданий.

Врачи рекомендуют после 30–45 минут такой нагрузки ненадолго переключать взгляд на удалённые объекты. Кроме того, детям желательно ежедневно проводить не менее 90 минут на улице при дневном свете.

Миопия обычно связана с тем, что глазное яблоко становится слишком длинным. Из-за этого изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней, поэтому удалённые предметы человек видит размыто.

При этом обычные очки компенсируют нарушение зрения, но не уменьшают длину глаза. Если близорукость у ребёнка прогрессирует, офтальмолог может подобрать специальные линзы, ортокератологию или другие методы контроля заболевания.

По данным крупного международного исследования, Россия вошла в число стран с высокой распространённостью миопии среди молодёжи. При этом сами врачи подчёркивают, что распространять результаты отдельных исследований на всех российских детей некорректно.