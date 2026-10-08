Привезли с сильным кашлем: в желудке двухлетней москвички нашли более 250 магнитов

В Москве хирурги Морозовской детской больницы спасли двухлетнюю девочку, проглотившую более 250 магнитных шариков. Родители доставили ребёнка в больницу из-за сильного кашля, однако обследование выявило неожиданную и потенциально опасную проблему — огромное скопление металлических предметов в желудке. Об этом сообщил столичный Департамент здравоохранения.

Чтобы убедиться, что магниты не повредили кишечник, медики сначала провели лапароскопию. Через небольшие проколы в брюшной стенке они ввели камеру и осмотрели внутренние органы. К счастью, кишечник девочки оказался цел.

После этого врачи приступили к извлечению шариков из желудка. Вместо открытой операции хирурги воспользовались эндоскопическим оборудованием: специальные инструменты провели через пищевод и с их помощью удалили инородные предметы.

Подобные случаи особенно опасны из-за способности магнитов притягиваться друг к другу даже через стенки разных отделов кишечника. Это может привести к сдавливанию тканей, нарушению кровоснабжения и образованию отверстий в стенках органов.

В данном случае серьёзных повреждений кишечника удалось избежать. После вмешательства маленькая пациентка чувствует себя хорошо. Врачи готовят её к выписке.

При этом обстоятельства, при которых девочка получила доступ к такому количеству магнитных шариков, не уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал, как в той же Морозовской больнице врачи спасли ребёнка, проглотившего 38 магнитных шариков. Тогда маленькому пациенту потребовалось хирургическое вмешательство, а после лечения его выписали в удовлетворительном состоянии.