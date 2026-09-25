Двухлетний малыш почти не мог есть, но московские хирурги нашли способ его спасти

Двухлетний малыш практически не мог нормально есть из-за редкого нарушения работы пищевода, которое сопровождалось сильной рвотой. Ребёнка спасли хирурги Детской больницы имени Сперанского, которые рассказали об успешно проведённой операции.

Обследование показало ахалазию кардии. При этой патологии мышцы пищевода сокращались неправильно, поэтому пища не могла нормально попасть в желудок.

Чтобы устранить нарушение, врачи провели сложное хирургическое вмешательство.

«Мы рассекли мышечные волокна в месте, где пищевод переходит в желудок, чтобы снять спазм. Это помогло восстановить нормальное прохождение пищи. Затем из верхней части желудка сделали «манжету» — новый клапан, который не даёт содержимому желудка забрасываться обратно в пищевод», — объяснил заместитель главного врача по хирургической помощи, детский и торакальный хирург Дмитрий Ерёмин.

Операция прошла успешно. Мальчика выписали домой в хорошем состоянии, и теперь он снова может нормально есть.

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