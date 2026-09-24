В Ингушетии врачи спасли кишечник недоношенного ребёнка

Хирурги Республиканского клинического перинатального центра Ингушетии провели восьмичасовую операцию недоношенному ребёнку с множественной атрезией кишечника. Малыш родился на 33-й неделе беременности с весом 2,25 килограмма. Врачи обнаружили у него сразу 25 участков непроходимости.

У ребёнка выявили десять полных атрезий и ещё 15 мембран, перекрывавших просвет кишечника. Хирурги решили максимально сохранить орган и сформировали десять кишечных соединений. В результате им удалось сохранить около 80 сантиметров тонкой кишки.

Уже на третьи сутки после вмешательства у малыша появился самостоятельный стул. К десятимесячному возрасту ребёнок полностью перешёл на энтеральное питание — смесь и прикорм. В перинатальном центре состояние ребёнка оценивают как результат успешной длительной хирургической и последующей реабилитационной помощи.

Ранее в Свердловской области врачи спасли двухлетнего ребёнка, который во сне проглотил нательный крестик. Инородное тело застряло в средней трети пищевода, после чего малыша доставили в Екатеринбург, где медики удалили крестик эндоскопически и без осложнений. Уже на следующий день ребёнка выписали домой.