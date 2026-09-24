Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 09:23

Врачи не смогли спасти годовалую девочку после взрыва газа в Прикамье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Годовалая девочка, получившая тяжёлые ожоги при вспышке газа в деревне Поедуги Пермского края, умерла в больнице. О смерти ребёнка сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Девочка находилась в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти малышку не удалось. До этого в больнице скончался 34-летний мужчина, также пострадавший при происшествии. Таким образом, число жертв увеличилось до двух. Лечение продолжают ещё три человека — две женщины и полуторагодовалая девочка.

«По состоянию на сегодня, трое пострадавших продолжают лечение в больнице. Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, ребёнок — в тяжёлом состоянии», — рассказали в краевом Минздраве.

Взрыв газа произошёл в доме в Коми: три человека в реанимации, введён режим ЧС
Взрыв газа произошёл в доме в Коми: три человека в реанимации, введён режим ЧС

Напомним, 19 сентября в деревне Поедуги Пермского края пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа. Инцидент произошёл на открытой территории. По данным спасателей, газ вспыхнул из 120-литрового баллона, который был снят с автомобиля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • ЧП
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar