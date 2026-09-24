Врачи не смогли спасти годовалую девочку после взрыва газа в Прикамье

Годовалая девочка, получившая тяжёлые ожоги при вспышке газа в деревне Поедуги Пермского края, умерла в больнице. О смерти ребёнка сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Девочка находилась в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти малышку не удалось. До этого в больнице скончался 34-летний мужчина, также пострадавший при происшествии. Таким образом, число жертв увеличилось до двух. Лечение продолжают ещё три человека — две женщины и полуторагодовалая девочка.

«По состоянию на сегодня, трое пострадавших продолжают лечение в больнице. Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, ребёнок — в тяжёлом состоянии», — рассказали в краевом Минздраве.

Напомним, 19 сентября в деревне Поедуги Пермского края пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа. Инцидент произошёл на открытой территории. По данным спасателей, газ вспыхнул из 120-литрового баллона, который был снят с автомобиля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.