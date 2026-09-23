Взрыв газа произошёл в доме в Коми: три человека в реанимации, введён режим ЧС

Трое человек находятся в реанимации после пожара в многоквартирном доме в посёлке Нижний Одес Республики Коми. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.

Пожар произошёл ночью 23 сентября в доме № 4 на улице Ленина. По словам главы Сосногорского района Ильдара Махмутова, одна из рассматриваемых версий — взрыв бытового газа. Точная причина происшествия устанавливается.

Один из пострадавших находится в реанимации больницы Сосногорска. Его состояние оценивается как стабильное, при улучшении мужчину планируют перевести в терапевтическое отделение. Ещё двое пациентов госпитализированы в реанимацию Ухтинской городской больницы в тяжёлом состоянии. После стабилизации их собираются перевезти в ожоговое отделение Коми республиканской клинической больницы в Сыктывкаре.

Огонь повредил две квартиры площадью 50 и 15 квадратных метров. Спасатели вывели из горящего здания трёх человек. К ликвидации последствий привлекались 26 человек и 10 единиц техники.

После происшествия в посёлке ввели режим ЧС. Здание отключено от теплоснабжения и электричества, для жильцов организовали пункт временного размещения. Также назначена строительная экспертиза, которая должна определить, можно ли дальше жить в доме.

Ранее Life.ru писал о мощном пожаре в посёлке Приютово в Башкирии, во время которого прогремел взрыв. Тогда огонь охватил жилой дом, баню и хозяйственную постройку. По одной из версий, взорваться мог находившийся в бане карбид, однако официально эта причина не была подтверждена.