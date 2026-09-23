Пострадавшая при пожаре в Стерлитамаке девушка заявила о безразличии очевидцев
Обложка © «МАКС» / МЧС Башкортостана
Оказавшаяся в горящем ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке девушка заявила, что собравшиеся на улице люди сначала не реагировали на её просьбы о помощи. Находясь внутри комплекса, она услышала крики и заметила густой дым. Алина попыталась открыть окно, прикрыла лицо курткой и стала звать людей снаружи.
«Закрыла лицо курткой и кричала просто: «Помогите!» Никто не реагирует. Естественно, все с телефонами стоят», — вспоминает собеседница газеты «Известия».
Пострадавшая при пожаре в Стерлитамаке дала интервью. Видео © газета «Известия»
Она рассказала, что попросила принести одеяла, чтобы можно было прыгнуть. Очевидцы растянули один плед. Девушка закрыла глаза и бросилась вниз.
После падения Алина потеряла сознание, а очнувшись, почувствовала, что ей тяжело дышать. Скорая доставила её в больницу, где обнаружили перелом бедра и ушиб рёбер. По словам пострадавшей, ближайший месяц она не сможет ходить.
Напомним, 22 сентября пожар начался на втором этаже четырёхэтажного ТЦ «Солнечный» на Коммунистической улице. Из здания эвакуировали 17 человек, после чего спасатели ликвидировали открытое горение на площади 2100 квадратных метров. Жертвами пожара стали четыре человека. 23 сентября стало известно о задержании директора торгового центра.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.