Пострадавшая при пожаре в Стерлитамаке девушка заявила о безразличии очевидцев

Оказавшаяся в горящем ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке девушка заявила, что собравшиеся на улице люди сначала не реагировали на её просьбы о помощи. Находясь внутри комплекса, она услышала крики и заметила густой дым. Алина попыталась открыть окно, прикрыла лицо курткой и стала звать людей снаружи.

«Закрыла лицо курткой и кричала просто: «Помогите!» Никто не реагирует. Естественно, все с телефонами стоят», — вспоминает собеседница газеты «Известия».

Пострадавшая при пожаре в Стерлитамаке дала интервью. Видео © газета «Известия»

Она рассказала, что попросила принести одеяла, чтобы можно было прыгнуть. Очевидцы растянули один плед. Девушка закрыла глаза и бросилась вниз.

После падения Алина потеряла сознание, а очнувшись, почувствовала, что ей тяжело дышать. Скорая доставила её в больницу, где обнаружили перелом бедра и ушиб рёбер. По словам пострадавшей, ближайший месяц она не сможет ходить.