Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в Стерлитамаке

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе башкирского главка МЧС. К тушению привлекли 47 человек и 16 единиц техники.

Пожар в торговом центре в Стерлитамаке. Видео © Max / МЧС Башкортостана

«Объявлена ликвидация открытого горения на площади 2100 квадратных метров», — говорится в сообщении. Эвакуированы 17 человек, в том числе ребёнок. Погибли четыре человека, ещё столько же пострадали.