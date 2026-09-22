Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в Стерлитамаке
Пожар в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Обложка © Max / МЧС Башкортостана
Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе башкирского главка МЧС. К тушению привлекли 47 человек и 16 единиц техники.
Пожар в торговом центре в Стерлитамаке. Видео © Max / МЧС Башкортостана
«Объявлена ликвидация открытого горения на площади 2100 квадратных метров», — говорится в сообщении. Эвакуированы 17 человек, в том числе ребёнок. Погибли четыре человека, ещё столько же пострадали.
Напомним, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» стало короткое замыкание на втором этаже. Эвакуированные покинули территорию благодаря грузовику с лестницей, подогнанному к зданию, однако некоторым пришлось прыгать в окно. Погибли четыре человека, в том числе три родные сестры.
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