SHOT: Причиной пожара в ТЦ Стерлитамака могло стать короткое замыкание

Предварительной причиной пожара в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке могло стать короткое замыкание. Специалисты сейчас ищут источник неисправности на втором этаже здания, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, противопожарная система комплекса не работала должным образом. Оказавшиеся внутри люди не могли самостоятельно эвакуироваться, кричали из окон и звали на помощь. К зданию подъехал грузовик, на который установили лестницу. По ней сотрудники и посетители смогли спуститься на землю, однако некоторым пришлось прыгать из окон.

В больницу доставили четырёх пострадавших: трёх женщин и несовершеннолетнюю девочку. По данным SHOT, 35-летняя пациентка, надышавшаяся продуктами горения, находится в тяжёлом состоянии в коме.

Местные жители рассказали, что «Солнечный» пользуется большой популярностью, особенно среди пожилых покупателей. На первом этаже комплекса расположен продуктовый рынок, выше находятся магазины мебели и одежды, парикмахерская, отделы сантехники и бухгалтерия.

Напомним, сегодня стало известно о гибели трёх человек при пожаре в ТЦ «Солнечный» . Возгорание произошло на втором этаже четырёхэтажного комплекса на улице Коммунистической. Спасателям удалось вывести из здания 17 человек, включая ребёнка.