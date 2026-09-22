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Регион
Опубликовано 22 сентября, 10:30

SHOT: Три человека погибли при пожаре в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке

Обложка © «МАКС» / МЧС Башкортостана

Обложка © «МАКС» / МЧС Башкортостана

Три человека погибли при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке, ещё как минимум двое пострадали. Об этом сообщает SHOT.

Огонь вспыхнул на втором этаже четырёхэтажного здания на улице Коммунистической. Региональные СМИ со ссылкой на МЧС подтверждают, что пожарно-спасательные подразделения работают в ТСК «Солнечный», где загорелись помещения второго этажа.

По словам очевидцев, из-за сильного задымления некоторым посетителям пришлось выбираться наружу через окна. В Сети также появились кадры, на которых людей с верхних этажей помогают эвакуировать с помощью приставных лестниц и автомобиля.

SHOT сообщает, что спасателям удалось вывести из здания 17 человек, в том числе ребёнка. Среди пострадавших — две женщины. У одной диагностированы переломы рёбер, у другой — ожоги.

На месте продолжают работать экстренные службы. Причина возгорания пока не называется. Республиканское МЧС не подтверждало наличие жертв и пострадавших.

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Больше новостей о крупных пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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