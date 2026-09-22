На Нерюнгринской ГРЭС в Якутии произошёл пожар, пострадал работник

В Якутии на Нерюнгринской ГРЭС загорелись трансформаторная подстанция и турбина. Из-за возгорания электроснабжение части Нерюнгри временно ограничено. Об этом сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на районную администрацию.

По данным ведомства, вызов на пожарную часть поступил в 07:22 по местному времени (01:22 мск).

«Произошло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке № 1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС. В результате под ограничение электроэнергии попали потребители города Нерюнгри от подстанции «Городская», — говорится в сообщении.

Предварительная площадь возгорания на трансформаторной подстанции оценивается в 40 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате воздействия опасных факторов пожара пострадал работник 1993 года рождения.

Для ликвидации пожара привлечены 50 человек и 16 единиц техники.

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