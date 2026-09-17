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Опубликовано 17 сентября, 11:46

В Якутии возбудили дело после исчезновения на Лене трёх человек на катере

Три члена экипажа теплохода «СК-2021» пропали вместе с моторной лодкой на реке Лене в Якутии. Мужчины отправились на берег ещё 14 сентября и до сих пор не вернулись к судну.

По версии следствия, теплоход в тот момент находился на стоянке в районе посёлка Сангар Кобяйского района. Трое членов команды пересели в моторную лодку и направились к берегу, однако обратно не прибыли. Местонахождение людей и плавсредства до сих пор неизвестно.

По факту случившегося Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Матвей Константинов
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