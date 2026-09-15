В ставропольском Михайловске 14-летний подросток ушёл в школу и пропал

В Михайловске Ставропольского края разыскивают 14-летнего подростка, который 14 сентября ушёл в школу и до сих пор не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Рост пропавшего составляет около 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы чёрные, длиной до плеч. В день исчезновения он был одет в тёмно-синие широкие брюки, белое худи с синим воротником и серо-голубую толстовку с капюшоном. На ногах — чёрные высокие кроссовки. Следователи Шпаковского межрайонного следственного отдела проводят проверку и устанавливают обстоятельства исчезновения подростка.

Ранее приостановили активную фазу поисков двух человек, пропавших во время циклона в Углегорском районе Сахалина. Двое отдыхающих исчезли в районе Лесогорских термальных источников. Во время паводка мощный поток снёс несколько домиков базы отдыха вниз по течению, после чего местонахождение людей установить не удалось. За время операции спасатели обнаружили четыре из пяти унесённых строений. Их отнесло от первоначального места на несколько километров, однако пропавших внутри не нашли.