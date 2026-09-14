На Сахалине приостановили поиски двух туристов, унесённых рекой во время циклона

Активную фазу поисков двух человек, пропавших во время циклона в Углегорском районе Сахалина, приостановили. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Двое отдыхающих исчезли в районе Лесогорских термальных источников. Во время паводка мощный поток снёс несколько домиков базы отдыха вниз по течению, после чего местонахождение людей установить не удалось.

За время операции спасатели обнаружили четыре из пяти унесённых строений. Их отнесло от первоначального места на несколько километров, однако пропавших внутри не нашли.

Специалисты обследовали берега рек Тавда и Лесогорка, труднодоступные участки леса и десятки километров береговой линии. Поиски осложняли завалы из деревьев высотой до трёх метров и труднопроходимая местность.

В МЧС подчеркнули, что поисковые мероприятия могут возобновить, если появится новая информация о возможном местонахождении людей. Спасатели в таком случае готовы вновь выдвинуться в указанный район.

Ранее десять дней поисков двух пропавших туристов не дали результата. Тогда спасатели продолжали обследовать район Лесогорских источников, где стихия унесла домики на несколько километров от базы. В Углегорский район поисково-спасательный отряд имени В. А. Полякова отправился 27 августа. Основной зоной работы стали берега Тавды и Лесогорки, где сотрудники МЧС последовательно проверяли десятки километров территории.