10 дней поисков туристов, унесённых рекой на Сахалине, не дали результата
Обложка © VK / МЧС Сахалинской области
Поиски двух туристов, которых во время циклона унесло рекой в районе Лесогорских термальных источников на Сахалине, пока остаются безрезультатными. Спасатели несколько дней обследовали берега двух рек и труднодоступные участки леса, но следов пропавших не обнаружили. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Спасатели ведут поиски пропавших. Видео © VK / МЧС Сахалинской области
В Углегорский район поисково-спасательный отряд имени В. А. Полякова отправился 27 августа. Основной зоной работы стали берега Тавды и Лесогорки, где сотрудники МЧС последовательно проверяли десятки километров территории.
Сложность операции была связана не только с масштабом района. От Шахтёрска до источников спасатели добирались свыше 12 часов, хотя по прямой между точками около 64 км. Из-за разлившейся реки, ила и завалов технике приходилось буквально пробивать путь. На отдельных участках группа двигалась по поваленным деревьям, высота которых доходила до трёх метров. Опасность представляла и дикая природа: во время обследования леса спасатели дважды столкнулись с медведицей, рядом с которой находились два медвежонка.
Ранее Life.ru писал, что паводок разрушил несколько домиков у Лесогорских термальных источников и унёс их на 5–6 километров. Два человека пропали. Позднее спасатели обнаружили в реке Тавда три унесённых домика, людей в них не оказалось, а также четыре контейнера, которые мощным потоком воды унесло от термальных источников. Находку сделали в ходе обследования территории на расстоянии до семи километров.
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