10 дней поисков туристов, унесённых рекой на Сахалине, не дали результата

Поиски двух туристов, которых во время циклона унесло рекой в районе Лесогорских термальных источников на Сахалине, пока остаются безрезультатными. Спасатели несколько дней обследовали берега двух рек и труднодоступные участки леса, но следов пропавших не обнаружили. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Спасатели ведут поиски пропавших. Видео © VK / МЧС Сахалинской области

В Углегорский район поисково-спасательный отряд имени В. А. Полякова отправился 27 августа. Основной зоной работы стали берега Тавды и Лесогорки, где сотрудники МЧС последовательно проверяли десятки километров территории.

Сложность операции была связана не только с масштабом района. От Шахтёрска до источников спасатели добирались свыше 12 часов, хотя по прямой между точками около 64 км. Из-за разлившейся реки, ила и завалов технике приходилось буквально пробивать путь. На отдельных участках группа двигалась по поваленным деревьям, высота которых доходила до трёх метров. Опасность представляла и дикая природа: во время обследования леса спасатели дважды столкнулись с медведицей, рядом с которой находились два медвежонка.