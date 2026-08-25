Дома унесло на 7 км: На Сахалине ищут пропавшую во время паводка женщину

Спасатели обнаружили четыре контейнера, которые мощным потоком воды унесло от Лесогорских термальных источников на Сахалине, однако пропавшей женщины внутри не оказалось. Поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, находку сделали в ходе обследования территории на расстоянии до семи километров от источников. Контейнеры разнесло течением после паводка, вызванного сильными осадками.

Сейчас поисковые группы продолжают прочёсывать труднодоступную местность.