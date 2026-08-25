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25 августа, 08:43

Дома унесло на 7 км: На Сахалине ищут пропавшую во время паводка женщину

На Сахалине нашли смытые паводком дома-контейнеры, поиски женщины продолжаются

Обложка © VK / МЧС Сахалинской области

Обложка © VK / МЧС Сахалинской области

Спасатели обнаружили четыре контейнера, которые мощным потоком воды унесло от Лесогорских термальных источников на Сахалине, однако пропавшей женщины внутри не оказалось. Поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, находку сделали в ходе обследования территории на расстоянии до семи километров от источников. Контейнеры разнесло течением после паводка, вызванного сильными осадками.

Сейчас поисковые группы продолжают прочёсывать труднодоступную местность.

Пенсионер погиб, не успев выбраться из затопленного дома на Сахалине
Пенсионер погиб, не успев выбраться из затопленного дома на Сахалине

ЧП произошло после мощного циклона в Углегорском районе. Life.ru ранее сообщал, что паводок разрушил несколько домиков у Лесогорских термальных источников и унёс их на 5–6 километров. Два человека пропали. Позднее спасатели обнаружили в реке Тавда три унесённых домика, людей в них не оказалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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