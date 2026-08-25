Дома унесло на 7 км: На Сахалине ищут пропавшую во время паводка женщину
На Сахалине нашли смытые паводком дома-контейнеры, поиски женщины продолжаются
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Спасатели обнаружили четыре контейнера, которые мощным потоком воды унесло от Лесогорских термальных источников на Сахалине, однако пропавшей женщины внутри не оказалось. Поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По данным ведомства, находку сделали в ходе обследования территории на расстоянии до семи километров от источников. Контейнеры разнесло течением после паводка, вызванного сильными осадками.
Сейчас поисковые группы продолжают прочёсывать труднодоступную местность.
ЧП произошло после мощного циклона в Углегорском районе. Life.ru ранее сообщал, что паводок разрушил несколько домиков у Лесогорских термальных источников и унёс их на 5–6 километров. Два человека пропали. Позднее спасатели обнаружили в реке Тавда три унесённых домика, людей в них не оказалось.
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