Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения мотодельтаплана в Сахалинской области. В результате происшествия погибли 56-летний мужчина, управляющий мотодельтапланом, и 46-летний пассажир.

На Сахалине возбудили дело после гибели 2 человек при крушении мотодельтаплана . Видео © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Следствие установило, что крушение мотодельтаплана на аэродроме «Старорусское» произошло вечером 1 сентября 2026 года во время прогулочного полёта. Следователи СК осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз и проводят другие следственные действия для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее на Сахалине при крушении параплана погибли два человека. По предварительным данным, происшествие случилось в 2,5 км севернее села Березняки. Параплан упал на территории заброшенного аэродрома. Жертвами инцидента стали пилот и пассажир.