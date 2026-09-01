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Опубликовано 1 сентября, 12:01

На Сахалине при падении параплана погибли два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande

На Сахалине при крушении параплана погибли два человека. О случившемся сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи начали доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, происшествие случилось в 2,5 км севернее села Березняки. Параплан упал на территории заброшенного аэродрома.

Жертвами инцидента стали пилот и пассажир. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

Следующим должен был быть россиянин: Туристка из Китая погибла при падении параплана в Турции
Следующим должен был быть россиянин: Туристка из Китая погибла при падении параплана в Турции

Специалисты проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее в Кабардино-Балкарии нашли тело разбившегося парапланериста. Оно провисело на дереве почти сутки.

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Никита Никонов
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