На Сахалине при падении параплана погибли два человека
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На Сахалине при крушении параплана погибли два человека. О случившемся сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Следователи начали доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.
По предварительным данным, происшествие случилось в 2,5 км севернее села Березняки. Параплан упал на территории заброшенного аэродрома.
Жертвами инцидента стали пилот и пассажир. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
Специалисты проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее в Кабардино-Балкарии нашли тело разбившегося парапланериста. Оно провисело на дереве почти сутки.
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