Почти сутки провисел на дереве: В горах КБР нашли тело разбившегося парапланериста
Парапланерист из Свердловской области погиб в горах Кабардино-Балкарии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
69-летний парапланерист из Свердловской области погиб в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии. Его тело обнаружили на дереве в гористой лесной местности, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По предварительным данным СК, 28 августа в Черекском районе заметили парашют, застрявший в кронах деревьев. Прибывшие на место спасатели обнаружили погибшего мужчину.
По данным SHOT, тело парапланериста находилось на склоне почти сутки, а эвакуировать его удалось только на следующий день.
Следователи начали доследственную проверку и устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В июне Life.ru писал о гибели 68-летнего москвича на параплане в Кабардино-Балкарии. Мужчина летел без инструктора и разбился в верховьях Чегемского ущелья неподалёку от площадки «Флай Чегем».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.