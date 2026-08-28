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28 августа, 13:01

Почти сутки провисел на дереве: В горах КБР нашли тело разбившегося парапланериста

Парапланерист из Свердловской области погиб в горах Кабардино-Балкарии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

69-летний парапланерист из Свердловской области погиб в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии. Его тело обнаружили на дереве в гористой лесной местности, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным СК, 28 августа в Черекском районе заметили парашют, застрявший в кронах деревьев. Прибывшие на место спасатели обнаружили погибшего мужчину.

По данным SHOT, тело парапланериста находилось на склоне почти сутки, а эвакуировать его удалось только на следующий день.

Следователи начали доследственную проверку и устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Парапланериста после жёсткой посадки сняли с вершины горы в КБР
Парапланериста после жёсткой посадки сняли с вершины горы в КБР

В июне Life.ru писал о гибели 68-летнего москвича на параплане в Кабардино-Балкарии. Мужчина летел без инструктора и разбился в верховьях Чегемского ущелья неподалёку от площадки «Флай Чегем».

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Наталья Демьянова
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