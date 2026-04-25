Парапланериста после жёсткой посадки сняли с вершины горы в КБР

В горах Кабардино-Балкарии парапланерист совершил аварийную посадку. Инцидент произошёл в Чегемском районе. Мужчина остался жив, но повредил ногу и руку. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Спасатели получили сообщение о жёсткой посадке парапланериста. К месту ЧП выехали шесть человек и одна единица техники.

Спасание парапланериста в горах КБР. Видео © Эльбрусский ВПСО МЧС России

На месте пострадавшему оказали первую помощь. Затем его на носилках перенесли до автодороги. Дальше мужчину передали медикам скорой помощи и доставили в больницу на машине.