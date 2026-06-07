В Кабардино-Балкарии пенсионер из Москвы разбился на параплане

В Кабардино-Балкарии погиб 68-летний житель Москвы, летевший на параплане. Об обстоятельствах трагедии сообщает следственное управление СКР по региону.

Мужчина поднялся в воздух без сопровождения инструктора. Инцидент произошёл в верховьях Чегемского ущелья, неподалёку от площадки «Флай Чегем».

От полученных повреждений пилот скончался на месте до прибытия медиков. Сейчас представители ведомства проводят доследственную проверку, выясняя все детали случившегося.

По информации SHOT, стоимость подобного полёта для туристов варьируется от семи до десяти тысяч рублей.

Это не первый инцидент в указанной локации. Ранее, в 2024 и 2025 годах, здесь также погибали парапланеристы. Кроме того, в 2026 году ещё один спортсмен совершил грубую посадку и получил травмы конечностей.