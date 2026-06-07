ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 11:12

В Кабардино-Балкарии пенсионер из Москвы разбился на параплане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande

В Кабардино-Балкарии погиб 68-летний житель Москвы, летевший на параплане. Об обстоятельствах трагедии сообщает следственное управление СКР по региону.

Мужчина поднялся в воздух без сопровождения инструктора. Инцидент произошёл в верховьях Чегемского ущелья, неподалёку от площадки «Флай Чегем».

От полученных повреждений пилот скончался на месте до прибытия медиков. Сейчас представители ведомства проводят доследственную проверку, выясняя все детали случившегося.

По информации SHOT, стоимость подобного полёта для туристов варьируется от семи до десяти тысяч рублей.

Парапланерист разбился возле головного офиса модного дома Max Mara в Италии
Парапланерист разбился возле головного офиса модного дома Max Mara в Италии

Это не первый инцидент в указанной локации. Ранее, в 2024 и 2025 годах, здесь также погибали парапланеристы. Кроме того, в 2026 году ещё один спортсмен совершил грубую посадку и получил травмы конечностей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar