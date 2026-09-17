В Индии унесённую рекой женщину нашли живой спустя 15 дней

В Индии женщину, которую унесло течением Ганга, нашли живой спустя 15 дней примерно в 50 километрах от дома. Всё это время Сунайна Деви провела в окружённой паводковыми водами хижине, сообщает India Today со ссылкой на полицию.

Жительница округа Буксар в штате Бихар пропала 31 августа. После религиозного обряда она вошла в реку, но сильное течение понесло её вниз.

Деви удалось доплыть до хижины, расположенной на поле возле деревни Чайнчхапра. Из-за разлива женщина не могла выбраться на берег и на протяжении 10–15 дней выживала, выпивая воду из Ганга.

В конце концов индианка решила покинуть укрытие и отправиться на поиски людей. Оказавшись в глубокой воде, она начала тонуть и стала звать на помощь.

Крики услышали рыбачившие неподалёку лодочники. Они вытащили Деви из воды и доставили в полицию, сотрудники которой связались с её родственниками.

После возвращения домой женщину показали врачу. Медик установил, что она сильно ослаблена, и назначил ей лекарства.

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