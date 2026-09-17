Пилот снял в небе Мексики загадочный неопознанный объект ромбовидной формы

Необычный объект в небе над Мексикой попал на видео и вызвал обсуждение среди пользователей Сети. Кадры опубликовал уфолог, известный под ником Extraterrestre, который заявил, что запись ему передал пилот местной авиакомпании.

В Мексике заметили необычный НЛО над облаками. Видео © Х / microfox_

На видео заметен объект необычной ромбовидной формы, который движется над облаками. Автор публикации отметил, что источник записи пожелал остаться анонимным.

Официальных комментариев от мексиканских авиационных служб пока не поступало. При этом пользователи предложили разные версии происходящего: одни считают, что на кадрах может быть воздушный шар или беспилотник, другие предположили, что видео могло быть создано с помощью нейросети.

Сам уфолог отнёс объект к категории неопознанных летающих явлений, однако никаких подтверждений его происхождения пока нет.

Ранее Life.ru писал, что в США подготовили план действий на случай подтверждения существования внеземного разума. Психолог Дженнис Вилхауэр из научно-консультативной группы по изучению неопознанных аномальных явлений заявила, что власти рассматривают такую возможность достаточно серьёзно. По её словам, наличие подобного документа не означает, что американские власти уже подтвердили существование инопланетной жизни. Речь идёт о подготовке на случай возможного обнаружения признаков внеземного разума.