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Опубликовано 15 сентября, 15:46

Девушке сорвало скальп на колесе обозрения в Индии

25-летняя девушка получила тяжёлую травму во время катания на колесе обозрения в индийском штате Махараштра. Её волосы попали во вращающийся подшипник, установленный за сиденьем.

Видео © Х/nextminutenews7

Когда конструкция набрала скорость, механизм резко дёрнул посетительницу и сорвал значительную часть кожи головы, пишет NDTV. ЧП случилось в округе Яватмал на однодневной ярмарке в честь праздника Танха Пола. Её ежегодно проводят возле храма Пунешвар-Махадев, куда приезжают жители близлежащих деревень.

Крики раненой услышали другие посетители. На площадке началась паника, однако дежурившие там полицейские вместе с местными жителями сумели остановить вращающееся колесо. После этого пострадавшую сняли с аттракциона и доставили в больницу.

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Обложка © Х/nextminutenews7

Николь Вербер
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