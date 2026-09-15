Девушке сорвало скальп на колесе обозрения в Индии
25-летняя девушка получила тяжёлую травму во время катания на колесе обозрения в индийском штате Махараштра. Её волосы попали во вращающийся подшипник, установленный за сиденьем.
Видео © Х/nextminutenews7
Когда конструкция набрала скорость, механизм резко дёрнул посетительницу и сорвал значительную часть кожи головы, пишет NDTV. ЧП случилось в округе Яватмал на однодневной ярмарке в честь праздника Танха Пола. Её ежегодно проводят возле храма Пунешвар-Махадев, куда приезжают жители близлежащих деревень.
Крики раненой услышали другие посетители. На площадке началась паника, однако дежурившие там полицейские вместе с местными жителями сумели остановить вращающееся колесо. После этого пострадавшую сняли с аттракциона и доставили в больницу.
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Обложка © Х/nextminutenews7