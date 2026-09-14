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Опубликовано 14 сентября, 11:38

Почувствовала себя Винни-Пухом: Школьница застряла в искусственном дупле в парке Москвы

В Москве спасатели освободили 11-летнюю девочку из искусственного дупла

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), не является фотографией с места событий

Необычная прогулка по Пресненскому парку в Москве закончилась вызовом спасателей для 11-летней школьницы. Девочка забралась в декоративную конструкцию в виде дупла и не смогла самостоятельно выбраться, сообщает сайт MK.ru.

На помощь ребёнку пришлось вызывать специалистов. Спасатели освободили школьницу из своеобразной ловушки.

Ситуацию в издании сравнили с приключением Винни-Пуха, который в сказке Алана Милна застрял после визита к Кролику. Только в московском случае роль тесного выхода сыграло искусственное дупло на территории детского парка.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Индонезии российского туриста пришлось два часа снимать с макушки высокой сосны после неудачного полёта на параплане. Спасателям мешали труднопроходимая местность и положение пострадавшего, поэтому мужчину осторожно спускали на землю с помощью верёвок и страховочного оборудования.

Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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