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Регион
Опубликовано 9 сентября, 05:06

Трое граждан Испании застряли в лифте жилого дома на западе Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / koonsiri boonnak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / koonsiri boonnak

Утро троих граждан Испании в российской столице началось с неприятного коммунального инцидента. Молодые люди оказались заблокированы в кабине неисправного подъемника.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, иностранцы спускались по делам из квартиры в девятиэтажном доме, расположенном на улице Матвеевской. Внезапно лифт остановился между этажами панельного здания.

Оказавшись в замкнутом пространстве, жильцы начали громко звать на помощь. Из-за духоты молодые люди опасались, что воздух внутри кабины быстро закончится.

На доносившиеся из шахты крики обратил внимание проходивший мимо рабочий. Мужчина оперативно связался с аварийной службой и передал заявку диспетчеру.

Прибывшие на место лифтеры разблокировали двери и освободили застрявших пассажиров. Медицинская помощь никому из испанцев не потребовалась, обошлось без пострадавших.

В Светлом спасли женщину, которая чуть не задохнулась в лифте
В Светлом спасли женщину, которая чуть не задохнулась в лифте

Ранее необычные роды произошли с москвичкой, которая не успела добраться до машины скорой помощи. Четвёртый ребёнок появился на свет прямо в лифте, куда за женщиной приехала бригада медиков. Роды начали развиваться настолько стремительно, что сотрудникам скорой пришлось принимать их непосредственно на месте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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