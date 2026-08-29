Врачи скорой приняли у москвички роды прямо в лифте

Москвичка родила девочку прямо в лифте — стремительные роды пришлось принимать приехавшей бригаде скорой помощи. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Для женщины это были уже четвёртые роды. По пути в роддом у неё отошли воды прямо в лифте, после чего события начали развиваться настолько быстро, что медики решили принимать ребёнка на месте.

На свет появилась девочка. После родов мать и малышку доставили во флагманский центр Склифа, где врачи провели необходимые обследования и убедились, что обе чувствуют себя хорошо.

Затем семью перевели в роддом. Через три дня женщину вместе с дочерью выписали домой.

Подобные стремительные роды московским медикам уже приходилось принимать в необычных условиях. В марте 2025 года Life.ru рассказывал о женщине, которая начала рожать в автомобиле до приезда в больницу. Тогда врачи скорой также успели принять ребёнка и благополучно доставили мать с новорождённым в роддом.