«Пуповина на шее, но дышит»: Актёр Стас Румянцев в одиночку принял роды у жены по пути в клинику

Актёр Стас Румянцев самостоятельно принял роды у своей возлюбленной Алины по дороге в клинику в Панаме. Пара планировала появление ребёнка в больнице с видом на Тихий океан, однако малыш решил не ждать. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Стас Румянцев рассказал, как принял роды у жены в машине в Панаме. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alina.rumyantse

Модель рассчитывала стать мамой в современной панамской клинике, расположенной на 30-м этаже небоскрёба. Из окон медицинского учреждения должен был открываться вид на Тихий океан. Планы пришлось резко менять по дороге в роддом. Схватки оказались настолько стремительными, что будущие родители не успели доехать до медицинского учреждения.

По её словам, ребёнок появился на свет прямо в автомобиле, хотя место для родов она заранее представляла совершенно иначе. В необычной ситуации Стасу пришлось самостоятельно помогать возлюбленной. Актёр признался, что момент оказался для него довольно тревожным.

«Была пуповина на шее, подождал чуть-чуть и понял, что пуповину никак не сниму. Убедился, что дышит, и сказал: «Поехали дальше», — поделился он.

В итоге долгожданные роды с панорамой Тихого океана превратились в гораздо более экстремальное приключение — малыш появился на свет ещё до приезда родителей в больницу.

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