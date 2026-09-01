В Светлом спасли женщину, которая чуть не задохнулась в лифте

В городе Светлом Калининградской области женщина оказалась заперта в неисправном лифте. Пока она ждала специалистов, в кабине стало не хватать воздуха — она чуть не задохнулась. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В Светлом женщину освободили из застрявшего лифта из-за нехватки воздуха. Видео © VK / МЧС Калининградской области

Инцидент произошёл 31 августа около 20:25 на улице Советской. Женщина застряла внутри лифта многоквартирного дома. Сначала помощь должна была прибыть от специалистов лифтовой службы. Однако ожидание затянулось, а находиться в тесной кабине становилось всё тяжелее.

Через некоторое время женщина почувствовала ухудшение самочувствия из-за недостатка воздуха. Тогда к операции подключились сотрудники МЧС России. Прибывшие специалисты открыли двери неисправного подъёмника и помогли находившейся внутри выбраться наружу.

После освобождения состояние женщины быстро нормализовалось. Медицинская помощь ей не понадобилась, от поездки в больницу она отказалась. В МЧС напомнили, что при подобных происшествиях можно обратиться за помощью по телефонам 101 или 112.

Ранее необычные роды произошли с москвичкой, которая не успела добраться до машины скорой помощи. Четвёртый ребёнок появился на свет прямо в лифте, куда за женщиной приехала бригада медиков. Роды начали развиваться настолько стремительно, что сотрудникам скорой пришлось принимать их непосредственно на месте.