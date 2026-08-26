В России участились аварии лифтов из-за нехватки специалистов

В российских жилых комплексах всё чаще происходят поломки лифтов из-за острой нехватки квалифицированных специалистов. Данную информацию передаёт Mash.

Лифты в ЖК по всей России стали чаще ломаться из-за отсутствия хороших специалистов. Видео © Telegram /Mash

С 2017 года в результате аварий с подъёмниками погибли 196 человек, а пострадавших оказалось примерно в десять раз больше. При этом на 800 тысяч лифтов по всей стране приходится лишь 12,5 тысячи сотрудников, занятых их обслуживанием.

В среднем один специалист отвечает за 64 кабины. Ещё сложнее ситуация с монтажниками: квалифицированных работников насчитывается около двух тысяч, то есть на каждого приходится по 400 подъёмников.

Опытные мастера не задерживаются в профессии из-за тяжёлых условий. Испытательный срок растягивается на три–шесть месяцев, в первый месяц приходится работать без выходных, а зарплата даже в Москве составляет всего 90–100 тысяч рублей. Управляющие компании нередко выбирают подрядчиков по принципу самой низкой цены, а небольшие фирмы берут в обслуживание сразу несколько жилых комплексов и отправляют одного сотрудника на все объекты. На освободившиеся места готовы нанимать даже новичков без опыта.

Через год подрядчиков начнут отбирать через публичный реестр организаций. Туда попадут только компании, соответствующие критериям Минстроя и Ростехнадзора, а работать с УК и ТСЖ они смогут исключительно по типовому договору. Собственники жилья получат возможность видеть, кто обслуживает их дом и прошла ли организация необходимую проверку. Однако представители отрасли полагают, что реестр отсеет слабые фирмы, но проблему дефицита специалистов это не решит.

Ранее в Махачкале четверо мужчин пострадали при падении лифта с четвёртого этажа. Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Эльзы Ибрагимовой. В кабине находились четверо взрослых, после падения им потребовалась медицинская помощь. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №1. У мужчин диагностировали переломы, травмы нижних конечностей и ссадины. Их жизни ничего не угрожает.