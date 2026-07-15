В «Москве-Сити» лифт с пассажирами упал с седьмого этажа

В комплексе небоскребов «Москва-Сити» произошло чрезвычайное происшествие: лифт с пассажирами упал в башне «Запад» комплекса «Федерация». Об этом узнал SHOT.

По предварительным данным, инцидент начался с внезапного отключения электроснабжения в здании. В результате сбоя все лифты в высотке перестали функционировать в штатном режиме, и одна из кабин, в которой находились люди, начала неконтролируемое движение вниз с высоты седьмого этажа.

Очевидцы произошедшего сообщают, что падение сопровождалось сильным ударом. Находящиеся внутри кабины пассажиры получили травмы. По имеющейся информации, люди жалуются на острую боль в области шеи и коленей. На место происшествия оперативно выбыли экстренные службы.

Башня «Запад» комплекса «Федерация» является одним из самых узнаваемых объектов «Москва-Сити». Её высота составляет 242 метра, а количество этажей достигает 62. На данный момент устанавливаются все причины технического сбоя, приведшего к аварии, и состояние пострадавших.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы при падении строительного лифта погиб один рабочий. Инцидент произошёл на Большой Очаковской улице. Подъёмник сорвался вниз с высоты четвёртого или пятого этажа, внутри кабины в этот момент находились двое монтёров. Один из них скончался на месте, второго пострадавшего доставили в больницу.