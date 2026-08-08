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8 августа, 20:38

Лифт с четырьмя мужчинами сорвался с четвёртого этажа в Махачкале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Четверо мужчин получили переломы и ссадины после падения лифта с четвёртого этажа в Махачкале. Медики госпитализировали пострадавших, их жизни ничего не угрожает, сообщила администрация города.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Эльзы Ибрагимовой. В кабине находились четверо взрослых мужчин. После падения им потребовалась медицинская помощь.

Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №1. У мужчин диагностировали переломы, также они получили травмы нижних конечностей и ссадины.

В Москве лифт сорвался и упал на монтёра в шахте
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Ранее в комплексе небоскребов «Москва-Сити» произошло чрезвычайное происшествие: лифт с пассажирами упал в башне «Запад» комплекса «Федерация». Инцидент начался с внезапного отключения электроснабжения в здании. В результате сбоя все лифты в высотке перестали функционировать в штатном режиме, и одна из кабин, в которой находились люди, начала неконтролируемое движение вниз с высоты седьмого этажа. Очевидцы произошедшего сообщают, что падение сопровождалось сильным ударом. Находящиеся внутри кабины пассажиры получили травмы.

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Антон Голыбин
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