Лифт с четырьмя мужчинами сорвался с четвёртого этажа в Махачкале

Четверо мужчин получили переломы и ссадины после падения лифта с четвёртого этажа в Махачкале. Медики госпитализировали пострадавших, их жизни ничего не угрожает, сообщила администрация города.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Эльзы Ибрагимовой. В кабине находились четверо взрослых мужчин. После падения им потребовалась медицинская помощь.

Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №1. У мужчин диагностировали переломы, также они получили травмы нижних конечностей и ссадины.

Ранее в комплексе небоскребов «Москва-Сити» произошло чрезвычайное происшествие: лифт с пассажирами упал в башне «Запад» комплекса «Федерация». Инцидент начался с внезапного отключения электроснабжения в здании. В результате сбоя все лифты в высотке перестали функционировать в штатном режиме, и одна из кабин, в которой находились люди, начала неконтролируемое движение вниз с высоты седьмого этажа. Очевидцы произошедшего сообщают, что падение сопровождалось сильным ударом. Находящиеся внутри кабины пассажиры получили травмы.