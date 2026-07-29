В Москве лифт сорвался и упал на монтёра в шахте

В жилом доме на Открытом шоссе в Москве произошёл инцидент с лифтовым оборудованием: во время работ в шахте пострадал монтёр. Сейчас спасатели пытаются добраться до мужчины, сообщает MSK1.RU.

Происшествие случилось в 12-этажном доме №6 в Преображенском районе. Спасатели пытаются закрепить лифт, чтобы получить безопасный доступ к месту, где находился рабочий. В МЧС Москвы сообщили, что информация об инциденте уточняется.

Ранее во Владивостоке двое рабочих погибли после падения с высоты 22-го этажа. Несчастный случай произошёл на стройке жилого дома на улице Невельского. По предварительным данным, рабочие находились в строительной люльке, когда у неё внезапно оборвались тросы. Платформа рухнула вниз вместе с ними. Очевидцы и коллеги пытались оказать пострадавшим помощь и провести реанимационные мероприятия, однако спасти их не удалось.