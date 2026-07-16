Строители разбились, упав с высоты 22-го этажа во Владивостоке

Во Владивостоке двое рабочих погибли после падения с высоты 22-го этажа. Несчастный случай произошёл на стройке жилого дома на улице Невельского, пишет Amur Mash.

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По предварительным данным, рабочие находились в строительной люльке, когда у неё внезапно оборвались тросы. Платформа рухнула вниз вместе с ними. Очевидцы и коллеги пытались оказать пострадавшим помощь и провести реанимационные мероприятия, однако спасти их не удалось.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Специалисты выясняют причины обрыва конструкции и проверяют соблюдение требований безопасности на объекте.

Это уже не первый подобный случай на высоте за последнее время. Ранее в Уфе два человека погибли после падения строительной люльки с шестого этажа многоквартирного дома. А в Москве рабочие стали жертвами аварии с подъёмником. Лифт сорвался с высоты четвёртого или пятого этажа, когда внутри находились два монтажника. Один из мужчин погиб на месте, второго доставили в больницу.