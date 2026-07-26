Мыши, сломанные лифты и платёжки с «воздухом» — жители ЖК в Москве уже 3 года воюют с УК

Жители жилого комплекса «Бутово парк 2» на юге Москвы уже больше трёх лет безуспешно пытаются сменить управляющую компанию. Вместе с домами они получили «ПИК-Комфорт Элит Сервис» — структуру, аффилированную с крупным застройщиком. Но жильцы жалуются на десятки проблем: неработающие лифты, антисанитарию, грязные подъезды и отсутствие нормального благоустройства. Часть дворовой территории жители облагораживали за свой счёт, а в домах развелись грызуны — мыши бегают по трубам и вентиляционным шахтам.

Жители ЖК «Бутово парк 2» более трёх лет пытаются сменить УК «ПИК-Комфорт». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Кроме того, людей возмущают платёжки. В них внезапно появились строки «обеспечение безопасности» и «обслуживание систем безопасности», но что именно входит в эти услуги, жильцам не объяснили. При этом финансовая отчётность УК вызывает вопросы: за пять лет чистая прибыль компании выросла с 1,1 млн до 47,7 млн рублей, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Жители ЖК «Бутово парк 2» более трёх лет пытаются сменить УК «ПИК-Комфорт». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Сменить управляющую компанию собственники пытаются с 2023 года. Однако процесс застрял в бюрократических лабиринтах: собрания, протоколы, суды и споры о подлинности подписей мешают жильцам добиться результата.

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