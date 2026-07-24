Никаких новых правил: Минстрой развеял слухи о водосчётчиках с 1 августа

Порядок передачи показаний счётчиков воды в России с 1 августа 2026 года не изменится. Распространившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о новых требованиях не соответствуют действительности, заявили ТАСС в пресс-службе Минстроя РФ.

В публикациях утверждалось, что россиян якобы обяжут передавать данные не позднее 25-го числа каждого месяца, а при пропуске срока плату будут начислять исходя из среднего потребления за полгода. Однако в министерстве подчеркнули: обе нормы действуют уже более десяти лет.

Срок передачи показаний установлен постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года. Согласно документу, потребитель вправе ежемесячно направлять данные индивидуальных приборов учёта не позднее 25-го числа расчётного периода. Конкретное окно приёма может зависеть от управляющей или ресурсоснабжающей организации.Если показания вовремя не поступили, плату действительно могут некоторое время рассчитывать по среднемесячному потреблению за предыдущие месяцы. Но это также не нововведение августа 2026 года, а давно действующий механизм начисления коммунальных платежей.

Таким образом, собственникам квартир не потребуется переходить на новый сервис, менять привычный способ отправки данных или соблюдать дополнительные требования. Достаточно ориентироваться на сроки и каналы передачи показаний, указанные управляющей компанией или поставщиком воды.

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