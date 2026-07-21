Счётчики воды «под колпаком»: С августа россиянам изменят правила передачи показаний

С августа собственникам жилья придётся внимательнее следить за передачей данных с водосчётчиков. За пропуск сроков или проблемы с приборами учёта могут изменить порядок начисления платы. Об этом сообщил «Объясняем.рф».

С 1 августа управляющие организации и региональные операторы начинают применять более строгий порядок обработки показаний приборов учёта воды. Новые требования связаны с правилами, установленными постановлением правительства №354. Передавать сведения о расходе воды необходимо не позднее 25-го числа каждого месяца. Если данные не поступят вовремя, расчёт могут провести на основе среднего потребления за предыдущие шесть месяцев.

При отсутствии показаний более трёх месяцев подряд начисления будут производить уже по установленному нормативу с использованием повышающего коэффициента. Вернуться к прежней схеме оплаты получится только после подачи заявления и проверки исправности счётчиков. Основными официальными способами передачи информации станут личные кабинеты управляющих компаний, портал ГИС ЖКХ и сервис «Госуслуги Дом». Приложения банков по-прежнему можно использовать, однако такие способы считаются дополнительными и не гарантируют регистрацию данных в необходимых системах.

Для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями сохраняется возможность отправлять показания привычными способами — по телефону или с помощью бумажных форм. Кроме того, автоматизированные системы будут отслеживать необычные изменения в потреблении воды. Если показатели резко изменятся, расчётный центр может запросить фотографию прибора учёта для подтверждения данных.

При отсутствии подтверждения возможна выездная проверка счётчика. Специалисты рекомендуют заранее уточнить график приёма показаний в своей управляющей организации. Также владельцам жилья стоит проверить, правильно ли оформлен лицевой счёт, нет ли повреждений на водомере и нарушений целостности пломб. Дефекты прибора или сорванные пломбы могут привести к переходу на расчёт по нормативу.

Ранее стало известно о правилах замены и проверки водосчётчиков в 2026 году. Собственникам жилья важно различать окончание срока службы прибора и необходимость проведения поверки, поскольку это разные процедуры. Счётчик холодной воды требуется менять только в двух случаях — если устройство вышло из строя из-за механического повреждения либо если закончился срок его эксплуатации.