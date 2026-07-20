Россиянам стали приходить красные квитанции за ЖКХ: что они означают

Красная квитанция за ЖКХ служит предупреждением о серьёзной задолженности, а не новым штрафом или отдельным видом начислений. Об этом сообщает ptoday.ru со ссылкой на специалистов коммунальной сферы.

Такие документы обычно направляют собственникам, которые не оплачивают услуги более трёх месяцев. При этом учитывается общая сумма долга за содержание жилья, отопление, воду, электричество, газ и другие позиции.

Яркая платёжка считается одним из последних предупреждений перед обращением управляющей компании в суд. Если требование проигнорировать, к основной сумме могут добавиться пени и судебные расходы.

Получателю советуют проверить расчёты и не откладывать обращение в УК. Причиной задолженности иногда становятся неверные показания счётчиков, спорные начисления или ошибки после смены владельца квартиры.

При несогласии с указанной суммой собственник вправе потребовать подробную расшифровку. Если урегулировать вопрос не удастся, жалобу можно направить в жилищную инспекцию, прокуратуру или суд.

Тем временем мошенники начали звонить дачникам под видом сотрудников энергосбыта и предлагать ускоренную поверку счётчиков онлайн. Получив код из СМС, злоумышленники разыгрывают историю со взломом «Госуслуг» и убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счёт».