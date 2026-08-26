В Индонезии спасли россиянина, который «приземлился» на макушку дерева

В индонезийском городе Бату спасатели помогли россиянину Александру Попову, который во время полёта на параплане повис на макушке высокой сосны. Об этом рассказал журналистам руководитель поисково-спасательного управления Сурабаи Нананг Сигит, сообщает местный портал Detik.

По словам Сигита, мужчина оказался на дереве после того, как «столкнулся с трудностями» в воздухе. Всё произошло в районе Бумиаджи. Спасатели действовали предельно аккуратно: этому мешали труднопроходимая местность и то, как именно повис пострадавший.

«Команда подготовила оборудование для высотных спасательных работ и применила метод спуска, при котором пострадавшего постепенно опускают с помощью системы верёвок и страховочного оборудования до земли», — сказал глава управления.

На то, чтобы снять россиянина с дерева, ушло около двух часов.

Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии затонуло судно с российским туристом на борту. Небольшой катер под названием «Берках Кембар» пошёл ко дну во время прогулки у острова Флорес. Капитан успел подать сигнал бедствия, но, когда прибыли спасатели, рядом с судном никого не оказалось. Позже выяснилось, что мужчина и капитан решили добираться до берега вплавь.