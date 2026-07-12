Парапланерист разбился в Баварских Альпах

В Баварских Альпах разбился 56-летний парапланерист. Об этом пишет Bild со ссылкой на местную полицию.

Так, в субботу, 11 июля, около 14:00 параплан рухнул в районе горы Кройцек, к югу от Гармиш-Партенкирхена. Мужчина, предположительно, направлялся к площадке для посадки, но потерял управление.

На место оперативно прибыли спасатели, однако реанимировать мужчину не удалось. Полиция исключила версию о внешнем воздействии. Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства трагедии и ищут очевидцев. Начато расследование.

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