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12 июля, 12:06

Парапланерист разбился в Баварских Альпах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sytilin Pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sytilin Pavel

В Баварских Альпах разбился 56-летний парапланерист. Об этом пишет Bild со ссылкой на местную полицию.

Так, в субботу, 11 июля, около 14:00 параплан рухнул в районе горы Кройцек, к югу от Гармиш-Партенкирхена. Мужчина, предположительно, направлялся к площадке для посадки, но потерял управление.

На место оперативно прибыли спасатели, однако реанимировать мужчину не удалось. Полиция исключила версию о внешнем воздействии. Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства трагедии и ищут очевидцев. Начато расследование.

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Владимир Озеров
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